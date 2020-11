Polizia spara col taser a una ragazza: proteste in Spagna contro gli agenti. Il video (Di domenica 29 novembre 2020) proteste in Spagna per il fermo di una ragazza, contro cui gli agenti del Mossos d’Esquadra hanno usato ripetutamente, come si vede nel video, il taser. Le immagini del fermo, avvenuto nella città di Sabadell (Barcellona), hanno fatto il giro del Paese, suscitando numerose polemiche. L’azione dei poliziotti è stata condannata dalle associazioni che difendono i diritti umani, mentre la 26enne ha fatto sapere di volerli denunciare. Al contrario, il sindacato di Polizia, in una nota, ha confermato il sostegno agli agenti, spiegando che hanno seguito le procedure appropriate. La ragazza, da quanto si apprende dalla stampa locale, stava accompagnando la madre in un centro medico. Quando il personale l’ha bloccata fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020)inper il fermo di unacui glidel Mossos d’Esquadra hanno usato ripetutamente, come si vede nel, il. Le immagini del fermo, avvenuto nella città di Sabadell (Barcellona), hanno fatto il giro del Paese, suscitando numerose polemiche. L’azione dei poliziotti è stata condannata dalle associazioni che difendono i diritti umani, mentre la 26enne ha fatto sapere di volerli denunciare. Al contrario, il sindacato di, in una nota, ha confermato il sostegno agli, spiegando che hanno seguito le procedure appropriate. La, da quanto si apprende dalla stampa locale, stava accompagnando la madre in un centro medico. Quando il personale l’ha bloccata fuori ...

ilfattovideo : Polizia spara col taser a una ragazza: proteste in Spagna contro gli agenti. Il video - Piera67788119 : RT @InformazioneA: In #Francia si registrano nuovi scontri tra polizia e manifestanti. La polizia spara proiettili di gomma contro i manife… - InformazioneA : In #Francia si registrano nuovi scontri tra polizia e manifestanti. La polizia spara proiettili di gomma contro i m… - infoitsport : Maradona, il feretro è arrivato al cimitero. La Polizia spara proiettili di gomma sulla folla - areanapoliit : Maradona, il feretro è arrivato al cimitero. La Polizia spara proiettili di gomma sulla folla -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia spara Polizia spara col taser a una ragazza: proteste in Spagna contro gli agenti. Il video Il Fatto Quotidiano Anziano minaccia di sparare ai due nipoti. Denunciato dalla polizia, il fucile da caccia è stato sequestrato

Fara in Sabina, accusa i nipoti di furto e li minaccia di morte . Denunciato anziano di 81 anni Si tratta T.A., del 1939, residente a Fara ...

Spagna: il brutale video del poliziotto che spara con il taser alla ragazza

Gli agenti del Mossos d’Escuadra, il corpo di polizia regionale della Catalogna, in Spagna, sono stati filmati mentre sparano con un taser ad una ragazza di 26 anni nella città di Sabadell (Barcellona ...

Fara in Sabina, accusa i nipoti di furto e li minaccia di morte . Denunciato anziano di 81 anni Si tratta T.A., del 1939, residente a Fara ...Gli agenti del Mossos d’Escuadra, il corpo di polizia regionale della Catalogna, in Spagna, sono stati filmati mentre sparano con un taser ad una ragazza di 26 anni nella città di Sabadell (Barcellona ...