Meret | “Sarà una partita importante per ricordare meglio Diego”

Nel prepartita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il portiere del Napoli Alex Meret. Ha commentato le particolari sensazioni degli ultimi giorni, dopo la morte di Diego Armando Maradona. Le emozioni di queste ore e giorni? "Non sono giornate normali. Le emozioni sono tante. Il ricordo di Maradona a Napoli si vive molto più che altrove, qui ha vissuto la storia della città, è visto come una divinità, ci sono state tante emozioni, questa sarà una partita importante per ricordarlo meglio e dare tanta felicità ai tifosi".

