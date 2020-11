Mara Venier sotto accusa – Gli errori in tv con Renato Zero (Di domenica 29 novembre 2020) Mara Venier ha appena concluso la sua nuova puntata di Domenica In. Le anticipazioni le avevano permesso di suscitare un grande interesse da parte del pubblico, per via della presenza di un super ospite molto particolare. Renato Zero infatti è tornato su Rai 1 per parlare del suo nuovo progetto musicale, realizzato in più tranche. Quello che non è piaciuto al popolo di Twitter però è stato vedere Renato Zero e Mara Venier scambiarsi baci e abbracci in barba alle norme sulla sicurezza e la salute. “Si sono anche tenuti per mano”, ha sottolineato qualcuno sui social. La polemica è scoppiata in tempo record. Mara Venier fa infuriare i social per Renato Zero Tutti gli ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020)ha appena concluso la sua nuova puntata di Domenica In. Le anticipazioni le avevano permesso di suscitare un grande interesse da parte del pubblico, per via della presenza di un super ospite molto particolare.infatti è tornato su Rai 1 per parlare del suo nuovo progetto musicale, realizzato in più tranche. Quello che non è piaciuto al popolo di Twitter però è stato vederescambiarsi baci e abbracci in barba alle norme sulla sicurezza e la salute. “Si sono anche tenuti per mano”, halineato qualcuno sui social. La polemica è scoppiata in tempo record.fa infuriare i social perTutti gli ...

