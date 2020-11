Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 29 novembre 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Torna domenica 29 novembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno ci saranno Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila, che per la prima volta si confronteranno in televisione. Durante la puntata verrà dato spazio a Diego Armando Maradona, morto due giorni fa, che verrà ricordato da molti ospiti. Ci saranno anche Paolo Brosio e la sua fidanzata che si troveranno faccia a faccia con Diego Granese. Inoltre si parlerà anche del caso Genovese. Live Non è la ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Torna domenica 29Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici saranno ci saranno Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila, che per la prima volta si confronteranno in televisione. Durante la puntata verrà dato spazio a Diego Armando Maradona, morto due giorni fa, che verrà ricordato da molti. Ci saranno anche Paolo Brosio e la sua fidanzata che si troveranno faccia a faccia con Diego Granese. Inoltre si parlerà anche del caso Genovese.Non è la ...

welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - La7tv : #propagandalive Il 'So di non sapere' di Mattia Torre, letto da Valerio Aprea dal vivo a Propaganda Live - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - colognehes : @temptresstyIes EGLE NON DIRLO MAI PIÙ IN MIA PRESENZA, PENSA ANCHE A CAROLINA LIVE PER FAVORE - traduzmtgita : Ho finito di scrivere il contenuto per le #lore Live, quindi mi sono concesso un premio. Non potente come quella di… -