Governo: Di Maio, 'Italia deve correre, rimpasto fantascienza' (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Leggo ‘appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull'Italia e sugli Italiani, perché bisogna far correre il nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del recovery fund e concentriamoci sulle soluzioni reali per dare risposte concrete a imprenditori, commercianti e autonomi che più di tutti hanno subito gli effetti di questa crisi. Parlare di rimpasto è fantascienza”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “Leggo ‘appassionanti' retroscena su fantomatici rimpasti. Giochi di poltrone e incarichi che non interessano al sottoscritto e non appassionano per niente il MoVimento 5 Stelle. Dovremmo essere tutti concentrati sull'e suglini, perché bisogna faril nostro Paese. Pensiamo a come sfruttare al meglio le risorse del recovery fund e concentriamoci sulle soluzioni reali per dare risposte concrete a imprenditori, commercianti e autonomi che più di tutti hanno subito gli effetti di questa crisi. Parlare di”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di

Capezzone : Giornali psichedelici. Poetica del rimpasto. Prof forzisti dichiarano ammmore per Di Maio; ex rivoluzionari trumpis… - Piu_Europa : 'Ai ricatti o si dice sì o si dice no. #DiMaio sfida #Zingaretti, #Renzi e #Speranza a dire sì. Io li sfido a dire… - Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - TV7Benevento : Governo: Di Maio, 'Italia deve correre, rimpasto fantascienza'... - titina49 : RT @fattoquotidiano: Tutte le strade giallorosa alla fine portano a lui, all’ex capo. Perché nel governo tutti agitano la parola rimpasto,… -