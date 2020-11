Dpcm e nuove restrizioni per il Natale | tra possibili allentamenti e limitazioni

Leggi su dailynews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Ormai è questione di pochi giorni, ile le conseguentisaranno note al pubblico il 3 dicembre. Il tutto entrerà invece in vigore il giorno successivo, ma cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente provvedimenti per le feste in arrivo,e Capodanno. Ma si tratterà didelle attuali regole da rispettare? O di L'articolo