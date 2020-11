Covid, positiva per tre volte: a 101 anni nonna Maria ha sconfitto il virus (Di domenica 29 novembre 2020) Un’impresa da record quella di nonna Maria che a 101 anni è riuscita a sconfiggere il Covid per ben due volte. La prima, come racconta ‘Fanpage’, durante la prima ondata che ha colpito il nostro paese e il resto del mondo. A settembre la scoperta di un altro tampone positivo, che l’aveva costretta ad un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Senza però particolari complicazioni: la signora respirava autonomamente e non aveva febbre. Infine una terza positività, riscontrata in queste ultime settimane. «Ma ora mangia il doppio di prima e sta bene», hanno raccontato a “Fanpage” gli operatori della Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno. leggi anche l’articolo —> Zone Italia, quali Regioni cambiano colore da oggi In mezzo a tante storie negative ce n’è una che dà speranza: protagonista ... Leggi su urbanpost (Di domenica 29 novembre 2020) Un’impresa da record quella diche a 101è riuscita a sconfiggere ilper ben due. La prima, come racconta ‘Fanpage’, durante la prima ondata che ha colpito il nostro paese e il resto del mondo. A settembre la scoperta di un altro tampone positivo, che l’aveva costretta ad un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Senza però particolari complicazioni: la signora respirava autonomamente e non aveva febbre. Infine una terza positività, riscontrata in queste ultime settimane. «Ma ora mangia il doppio di prima e sta bene», hanno raccontato a “Fanpage” gli operatori della Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno. leggi anche l’articolo —> Zone Italia, quali Regioni cambiano colore da oggi In mezzo a tante storie negative ce n’è una che dà speranza: protagonista ...

