VORTICE POLARE precocissima ROTTURA, rischio Gelo e Neve in Dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) ROTTURA VORTICE POLARE meteo gelido in Europa.Evoluzione meteo per Dicembre fuori degli schemi di questi anni. Il forte VORTICE POLARE stratosferico che per tutto l’autunno ha allentato gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani, è previsto indebolirsi bruscamente durante la prima decade di Dicembre. Si tratta di un fenomeno visto l’ultima volta in questo periodo, nel 2012. Tutto ciò comporterà una serie di novità nel nostro emisfero che sono di ragguardevole rilevanza. Dovremmo avere una diminuzione di intensità dei venti zonali, soprattutto per la seconda metà di Dicembre. Ciò si dovrebbe tradurre in consecutivi potenziali periodi di meteo caratterizzato da anomalie termiche e precipitative, con il palese rischio di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020)meteo gelido in Europa.Evoluzione meteo perfuori degli schemi di questi anni. Il fortestratosferico che per tutto l’autunno ha allentato gli scambi di masse d’aria secondo i meridiani, è previsto indebolirsi bruscamente durante la prima decade di. Si tratta di un fenomeno visto l’ultima volta in questo periodo, nel 2012. Tutto ciò comporterà una serie di novità nel nostro emisfero che sono di ragguardevole rilevanza. Dovremmo avere una diminuzione di intensità dei venti zonali, soprattutto per la seconda metà di. Ciò si dovrebbe tradurre in consecutivi potenziali periodi di meteo caratterizzato da anomalie termiche e precipitative, con il palesedi ...

