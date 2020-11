The Voice Senior, tagliato il twerk di Elettra Lamborghini: è polemica su scelta Rai (Di sabato 28 novembre 2020) Nella prima puntata del programma era prevista una scena con ospite la cantante chiamata a dare lezioni di twerk a Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e Antonella Clerici: perché è stato deciso di tagliare in fase di montaggio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 28 novembre 2020) Nella prima puntata del programma era prevista una scena con ospite la cantante chiamata a dare lezioni dia Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e Antonella Clerici: perché è stato deciso di tagliare in fase di montaggio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - THEVOICE_ITALY : Riguarda la puntata di #TheVoiceSenior su @RaiPlay per rivivere tutte le emozioni della prima Blind Audition. ?????… - repubblica : Rai, 'The voice senior': l'ad Salini ordina il taglio in extremis del twerking di Loredana Bertè - MaddalenaRon : Ripensando alla giuria The Voice Senior,scoppiettante, hanno portato allegria e alla mitica Antonella Clerici. - SerieTvserie : The Voice Senior – Clementino e Pietrosauro -