Sondaggi | Conte resta il leader più apprezzato | ma perde tre punti Fratelli d’Italia sorpassa i 5 Stelle

(Di sabato 28 novembre 2020) Nell’Italia sferzata dalla seconda ondata della pandemia, cresce la preoccupazione per la situazione economica che si accompagna a senso di insofferenza e fatica. Solo un italiano su 3 dichiara che farà il vaccino non appena sarà disponibile e il 41% preferisce attendere, per avere garanzie su efficacia ed effetti collaterali. La situazione fotografata da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia una crisi sociale che si ripercuote anche sul panorama politico, dove cala il gradimento per il presidente del Consiglio Giuseppee per il governo, specie tra gli elettori di Lega e centrodestra. Rispetto a un mese fa, il premierassestandosi al 55%, mentre l’esecutivo si ferma a 52 e registra duein meno. Per entrambi il calo è di 10da settembre, e si tratta del livello più ...