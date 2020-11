Sbatte la testa e va a dormire: il giorno dopo peggiora e muore (Di sabato 28 novembre 2020) È caduta in casa e ha battuto la testa, ma sentendosi comunque bene, senza ferite visibili, è andata a dormire. Il giorno dopo il compagno ha trovato Paola Pellegrini, di 54 anni, in fin di vita. LEGGI ANCHE: Delitto di Aurelia assassinata dal compagno, madre difende figlio:”Lei sempre al cellulare, trattato come un cane” muore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) È caduta in casa e ha battuto la, ma sentendosi comunque bene, senza ferite visibili, è andata a. Ilil compagno ha trovato Paola Pellegrini, di 54 anni, in fin di vita. LEGGI ANCHE: Delitto di Aurelia assassinata dal compagno, madre difende figlio:”Lei sempre al cellulare, trattato come un cane”L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Sbatte la testa e poi a va letto, il marito la trova in fin di vita al mattino. Morta poco dopo - mattinodinapoli : Sbatte la testa e poi a va letto, il marito la trova in fin di vita al mattino. Morta poco dopo - leggoit : Sbatte la testa e poi a va letto, il marito la trova in fin di vita al mattino. Morta poco dopo - Serenees15 : sono venti minuti che ci sbatte la testa sopra e questa cosa non mi piace, il rispetto per le cose sacre perfavore. - Giusepp17010291 : @giul91 Enock girato verso Pier che sbatte anche lui la testa ?? -