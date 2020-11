LIVE Biathlon, 15 km Kontiolahti in DIRETTA: Dorothea Wierer ad un passo dalla vittoria! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Attenzione, si rischia la beffa! La svedese Skottheim piazza un 20/20 incredibile. E’ seconda dopo 4 poligoni a 32?5 da Wierer. Potrebbe recuperare il gap nell’ultimo giro. 15.19 La francese Bescond si inserisce in quarta piazza all’arrivo a 1’18” (1). Ultime posizioni per Vittozzi (6) e Gontier (5). 15.19 All’arrivo Wierer guida con 0.8 su Herrmann (1), 36?8 su Persson (0), 1’23” su Oeberg (2), 1’54” su Dzhima (0). 15.18 Dorothea Wierer, a cui manca qualche allenamento a causa della difficile situazione sanitaria, è letteralmente crollata nell’ultimo giro, conservando però 8 decimi su Herrmann. Decisivo il 20/20 al poligono dell’azzurra. La vittoria è ad un passo, ma attendiamo per ufficializzarla. 15.16 Un pizzico di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Attenzione, si rischia la beffa! La svedese Skottheim piazza un 20/20 incredibile. E’ seconda dopo 4 poligoni a 32?5 da. Potrebbe recuperare il gap nell’ultimo giro. 15.19 La francese Bescond si inserisce in quarta piazza all’arrivo a 1’18” (1). Ultime posizioni per Vittozzi (6) e Gontier (5). 15.19 All’arrivoguida con 0.8 su Herrmann (1), 36?8 su Persson (0), 1’23” su Oeberg (2), 1’54” su Dzhima (0). 15.18, a cui manca qualche allenamento a causa della difficile situazione sanitaria, è letteralmente crollata nell’ultimo giro, conservando però 8 decimi su Herrmann. Decisivo il 20/20 al poligono dell’azzurra. La vittoria è ad un, ma attendiamo per ufficializzarla. 15.16 Un pizzico di ...

