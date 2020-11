Darmian: «Dopo il Real volevamo riscattarci. In Champions faremo tutto il possibile» (Di sabato 28 novembre 2020) Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv Dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter Tv Dopo la bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole. PRESTAZIONE – «Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra, era quello che ci voleva in questo momento. Venivamo da una sconfitta, volevamo riscattarci e credo sia stato il miglior modo per farlo». PRIMO ASSIST – «Si, sicuramente quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere. Se si può aiutare la squadra per arrivare alla vittoria è la cosa più importante». BOGA – «Sapevo di avere un avversario tosto davanti, bravo nell’uno contro uno. Tutta la squadra lo sapeva, abbiamo fatto un’ottima gara difensiva, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Matteoha parlato ai microfoni di Inter Tvla bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole Matteoha parlato ai microfoni di Inter Tvla bellissima vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole. PRESTAZIONE – «Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra, era quello che ci voleva in questo momento. Venivamo da una sconfitta,e credo sia stato il miglior modo per farlo». PRIMO ASSIST – «Si, sicuramente quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere. Se si può aiutare la squadra per arrivare alla vittoria è la cosa più importante». BOGA – «Sapevo di avere un avversario tosto davanti, bravo nell’uno contro uno. Tutta la squadra lo sapeva, abbiamo fatto un’ottima gara difensiva, ...

internewsit : FOTO - #Darmian in festa dopo Sassuolo-Inter' Step by step!' - - toninter75 : RT @_goodtime__: Bergomi, dopo gli idoli Ranocchia, Candreva, Gagliardini e D’Ambrosio, ha dato il benvenuto nella sua scuderia di fuoricla… - wearefcinter : Sassuolo-Inter 0-3, partita attenta, ordinata, il doppio vantaggio dopo pochi minuti è stato una manna dal cielo. S… - GaretJax81 : Vorrei segnale un #bergomi bello carico su #darmian. Credo che a breve, dopo #Eriksen, inizierà la sua crociata per… - stoavvelenato : Darmian ogni volta che viene chiamato in causa fa il suo e a volte come oggi fa molto bene, chiedo scusa per tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Darmian Dopo Darmian: «Dopo il Real volevamo riscattarci. In Champions faremo tutto il possibile» Calcio News 24 FOTO – Darmian in festa dopo Sassuolo-Inter” Step by step!”

Matteo Darmian è uno dei migliori in Sassuolo-Inter, dove serve l'assist per il vantaggio nerazzurro. Il suo commento alla fine.

Sassuolo – Inter 0-3, le pagelle: Lautaro e Sanchez i migliori in campo

Chi sono i migliori e i peggiori della sifda del Mapei? Nell'Inter Lautaro e Sanchez giocano alla grande; nel Sassuolo deludono quasi tutti.

Matteo Darmian è uno dei migliori in Sassuolo-Inter, dove serve l'assist per il vantaggio nerazzurro. Il suo commento alla fine.Chi sono i migliori e i peggiori della sifda del Mapei? Nell'Inter Lautaro e Sanchez giocano alla grande; nel Sassuolo deludono quasi tutti.