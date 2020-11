CorSport | Napoli-Roma | Mertens punta Demme sostituisce Bakayoko

(Di sabato 28 novembre 2020) Toccherà ail ruolo dicentrale, nel, contro la. Dietro di lui, scrive il Corriere dello Sport, ci saranno Lozano e Insigne ai lati di Zielinski. A centrocampo, data la squalifica di, toccherà aaffiancare Fabian Ruiz. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. L’unico dubbio riguarda chi schierare tra i pali. “Gattuso ha bisogno di scoprire come se la passi Ospina, se cioè sia in condizione di prendersi un posto che per metà gli appartiene o se invece sarà giusto che in porta si accomodi Meret, che ha dimostrato di saperci stare”. L'articolo ilsta.

Dries Mertens ancora una volta in pole da centravanti. Come racconta Il Corriere dello Sport, il belga è favorito per un posto nel Napoli che domenica sfiderà la Roma in casa: Petagna verso la panchin ...CorSport: il Napoli spedirà l'ultima 10 di Maradona in Argentina, ai funerali. Diego potrà indossarla per sempre ...