Cancro alla gola | sempre più in crescita | i sintomi a cui prestare attenzione

Il Cancro alla gola e alla laringe è un tumore maligno che colpisce le cellule della laringe, l'area dove si trovano le corde vocali. Il tabacco e l'alcol sono le due cause principali dell'insorgenza di questa malattia. A seconda della sua ubicazione può essere classificato in tumore sopraglottico (sopra la glottide), glottico e sottoglottico (sotto la glottide). I sintomi del Cancro alla gola solitamente sono alterazione della voce, difficoltà a respirare e deglutire, raucedine, tosse, gonfiore e dolore al collo o espettorato. Individuare precocemente la malattia è fondamentale per aumentare la speranza di vita dei pazienti. Il trattamento si basa sulla rimozione del tumore, allo stesso tempo evitando che si estenda ad altre parti dell'organismo.

