Benevento, Glik: “Possiamo toglierci delle soddisfazioni. L’assenza di CR7 non mi ha fatto piacere” (Di sabato 28 novembre 2020) È un Kamil Glik ancora carico quello che analizza con lucidità il pareggio tra Benevento e Juventus: "Dobbiamo essere sempre compatti e duri - spiega il polacco a Sky -, possiamo salvarci e toglierci delle soddisfazioni. Giocare contro la Juve per me è una partita diversa, al Toro ho passato cinque anni bellissimi ed è sicuramente un match speciale. Oggi però sono un calciatore del Benevento e devo guardare a ciò che faccio con questa maglia". Poi sull'assenza di Cristiano Ronaldo:" Mi dispiaceva l'assenza di CR7, a me piacciono le sfide e voglio affrontare i migliori al mondo, non mi ha fatto molto piacere il non vederlo in campo".caption id="attachment 1057751" align="alignnone" width="3000" Glik, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) È un Kamilancora carico quello che analizza con lucidità il pareggio trae Juventus: "Dobbiamo essere sempre compatti e duri - spiega il polacco a Sky -, possiamo salvarci e. Giocare contro la Juve per me è una partita diversa, al Toro ho passato cinque anni bellissimi ed è sicuramente un match speciale. Oggi però sono un calciatore dele devo guardare a ciò che faccio con questa maglia". Poi sull'assenza di Cristiano Ronaldo:" Mi dispiaceva l'assenza di CR7, a me piacciono le sfide e voglio affrontare i migliori al mondo, non mi hamolto piacere il non vederlo in campo".caption id="attachment 1057751" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

