Astrid e Raphaelle 2 in arrivo nel 2021? Riprese in corso per i nuovi episodi (foto) (Di sabato 28 novembre 2020) Astrid e Raphaelle 2 tornerà nel 2021: le Riprese della seconda stagione sono già in corso dopo che la serie è stata rinnovata da France 2 per il grande successo riscosso con la prima. Ben 4,4 milioni di telespettatori in media e il 17,7% di share sono i numeri in patria di questo crime al femminile, che racconta la storia della Comandante Raphaëlle Coste, la cui vita cambia dopo l’incontro con Astrid, funzionaria degli archivi giudiziari delle forze dell’ordine affetta da sindrome di Asperger. In Italia Giallo ha trasmesso la prima stagione quest’autunno, col finale in onda il 22 novembre: Astrid e Raphaelle 2, con nuovi casi ed enigmi da risolvere per la poliziotta e la sua insolita aiutante, è attesa per il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 novembre 2020)2 tornerà nel: ledella seconda stagione sono già indopo che la serie è stata rinnovata da France 2 per il grande successo riscosso con la prima. Ben 4,4 milioni di telespettatori in media e il 17,7% di share sono i numeri in patria di questo crime al femminile, che racconta la storia della Comandante Raphaëlle Coste, la cui vita cambia dopo l’incontro con, funzionaria degli archivi giudiziari delle forze dell’ordine affetta da sindrome di Asperger. In Italia Giallo ha trasmesso la prima stagione quest’autunno, col finale in onda il 22 novembre:2, concasi ed enigmi da risolvere per la poliziotta e la sua insolita aiutante, è attesa per il ...

