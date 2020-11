Ancelotti in lacrime durante il minuto di silenzio per Maradona (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLiverpool (Uk) – Anche nel Regno Unito si omaggia Diego Armando Maradona. Oggi sui campi di Premier League è stato rigorosamente osservato un minuto di silenzio per ricordare il Pibe de Oro. E’ stato un momento di forte commozione a Liverpool, dove prima del match tra Everton e il Leeds è scesa più di una lacrima dal volto del ex mister azzurro e rivale sul campo di Diego, Carlo Ancelotti. Lui che oltre ad essere stato sulla panchina del San Paolo ha sfidato più di una volta sul campo – che presto porterà il nome di Maradona – il campione argentino in avvincenti match tra Milan e Napoli. Quando la serie A era il campionato più seguito del mondo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1Liverpool (Uk) – Anche nel Regno Unito si omaggia Diego Armando. Oggi sui campi di Premier League è stato rigorosamente osservato undiper ricordare il Pibe de Oro. E’ stato un momento di forte commozione a Liverpool, dove prima del match tra Everton e il Leeds è scesa più di una lacrima dal volto del ex mister azzurro e rivale sul campo di Diego, Carlo. Lui che oltre ad essere stato sulla panchina del San Paolo ha sfidato più di una volta sul campo – che presto porterà il nome di– il campione argentino in avvincenti match tra Milan e Napoli. Quando la serie A era il campionato più seguito del mondo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

