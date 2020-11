Allagamenti e frane nel Nuorese | vittime e dispersi a causa del maltempo che sta colpendo la Sardegna

gianca7871 : Continuiamo a dire che i cambiamenti climatici rientrano nella normalità... - antonello_fresu : RT @Tg1Raiofficial: Un morto e un disperso nel #nuorese. E' il bilancio dell'alluvione che si è abbattuta sulla #Sardegna frane, allagament… - falsitaumana : Maltempo in #Sardegna, frane e allagamenti nel #Nuorese: due morti, due dispersi e diversi evacuati - TeoloMassimo : RT @Tg1Raiofficial: Un morto e un disperso nel #nuorese. E' il bilancio dell'alluvione che si è abbattuta sulla #Sardegna frane, allagament… - GHERARDIMAURO1 : RT @val_lui: Maltempo in Sardegna, frane e allagamenti nel Nuorese: due morti, due dispersi e diversi evacuati -

Impossibili le comunicazioni. I telefoni non prendono. Nella zona si sono verificate frane e allagamenti, in particolare sulla Bitti-Sologo. Chiusa la Statale 389. Alcune famiglie sono state evacuate, ...E sono numerose le strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro. Per questo il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu, invita alla prudenza: «Vista la situazione ...