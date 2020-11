Zona arancione per Lombardia, Piemonte e Calabria da domani (Di sabato 28 novembre 2020) Lombardia, Piemonte e Calabria in Zona arancione. Liguria e Sicilia in Zona gialla. Da domani 5 regioni cambiano colore e adottano nuove regole in base all’ordinanza del ministro Roberto Speranza valida fino al 3 dicembre. Con il provvedimento “si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre”. Rimangono in Zona rossa Campania e Toscana. L’ordinanza, anche in questo caso, è valida fino al 3 dicembre. Nelle ore in cui prende forma il nuovo Dpcm in vista di Natale e mentre il report Iss-ministero ha indicato un Rt nazionale a 1,08, i provvedimenti varati da Speranza ovviamente sono state ... Leggi su udine20 (Di sabato 28 novembre 2020)in. Liguria e Sicilia ingialla. Da domani 5 regioni cambiano colore e adottano nuove regole in base all’ordinanza del ministro Roberto Speranza valida fino al 3 dicembre. Con il provvedimento “si dispone l’areaper le Regionie l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre”. Rimangono inrossa Campania e Toscana. L’ordinanza, anche in questo caso, è valida fino al 3 dicembre. Nelle ore in cui prende forma il nuovo Dpcm in vista di Natale e mentre il report Iss-ministero ha indicato un Rt nazionale a 1,08, i provvedimenti varati da Speranza ovviamente sono state ...

