Tutti gli uomini del presidente. Ecco da chi è composto il cerchio magico di Conte (Di venerdì 27 novembre 2020) Una sorta di governo ombra, una schiera di fedelissimi, di cui Giuseppe Conte si circonda. Fatto che sicuramente non piace a Pd, 5 stelle e Italia Viva. "Affidare le scelte per il Paese ai tecnici e ai consulenti di Chigi non è una condizione che intendono accettare", racconta la Repubblica da cui riprendiamo la notizia. Una delle vicende che riguardano la collezione dei fedelissimi del capo del governo è legata alla figura di Gennaro Vecchione, il quale è stato confermato alla guida del Dis, dipartimento delle informazioni per la sicurezza che coordina Aise e Aisi, servizi segreti esterni e interni. Vecchione stava per essere sostituito, quando con una comunicazione all'ultimo momento -solo due ore prima- il premier avverte i partiti della scelta di prorogarne la nomina. Il legame è particolarmente "stretto" tanto che, racconta la Repubblica, Vecchione si ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Black Friday 2020! Siamo ''live'' con tutti gli sconti Hardware Upgrade Stella, il paese di Sandro Pertini si spacca sulla scritta delle Sardine

Savona – La pioggia non ha lavato via la scritta dipinta a luglio dal movimento delle Sardine a Stella, né tantomeno ha raffreddato le polemiche in Comune fra opposizione e maggioranza. Una querelle c ...

Aidp-Andaf, rilanciare pmi campane con il temporary management

Napoli, 27 nov. (Labitalia) - Anche il quinto e ultimo appuntamento del road show ideale creato dai due gruppi interregionali dedicati alle pmi di ...

