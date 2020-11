Tg Lazio, edizione del 27 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) “Non ho mai detto di non volere lo sgombero. Anzi, era la prima cosa che volevo dopo che mi avevano occupato lo stabile”. Lo ha chiarito oggi Costantino Paoletti, proprietario del Nuovo Cinema Palazzo, sgomberato all’alba di due giorni fa nel cuore di San Lorenzo. Paoletti smentisce le parole attribuitegli da alcuni articoli che avrebbero fatto intendere che la proprietà non era d’accordo con l’azione della Prefettura di Roma. “Dopo dieci anni certo che volevo lo sgombero- ha sottolineato Paoletti- ma avrei preferito uno scambio di immobili come pensavo sarebbe accaduto in una trattavia con la Regione Lazio. Non riesco a capire perché non se n’è più fatto nulla”. A ROMA APRE CENTRO COMMERCIALE MAXIMO, LUNGHE FILE DA PRIMARK Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) “Non ho mai detto di non volere lo sgombero. Anzi, era la prima cosa che volevo dopo che mi avevano occupato lo stabile”. Lo ha chiarito oggi Costantino Paoletti, proprietario del Nuovo Cinema Palazzo, sgomberato all’alba di due giorni fa nel cuore di San Lorenzo. Paoletti smentisce le parole attribuitegli da alcuni articoli che avrebbero fatto intendere che la proprietà non era d’accordo con l’azione della Prefettura di Roma. “Dopo dieci anni certo che volevo lo sgombero- ha sottolineato Paoletti- ma avrei preferito uno scambio di immobili come pensavo sarebbe accaduto in una trattavia con la Regione Lazio. Non riesco a capire perché non se n’è più fatto nulla”. A ROMA APRE CENTRO COMMERCIALE MAXIMO, LUNGHE FILE DA PRIMARK

