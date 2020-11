Tabellone Coppa Italia 2020/2021: date, turni, gare e risultati (Di venerdì 27 novembre 2020) La Coppa Italia 2020/2021 ha preso il via il 23 settembre con i turni eliminatori: Tabellone, date, orari e risultati Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, ha preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ad eliminazione diretta, con partite in gara secca ad eccezione delle semifinali: queste si disputeranno infatti in gare di andata e ritorno, con il criterio dei gol in trasferta. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà individuata attraverso i tempi supplementari e se necessario mediante i calci di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Laha preso il via il 23 settembre con ieliminatori:, orari eMartedì 8 settembre, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, ha preso forma ildella. La competizione prevedead eliminazione diretta, con partite in gara secca ad eccezione delle semifinali: queste si disputeranno infatti indi andata e ritorno, con il criterio dei gol in trasferta. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà individuata attraverso i tempi supplementari e se necessario mediante i calci di ...

