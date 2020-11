Sonia Bruganelli dure critiche contro Giulia Salemi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sonia Bruganelli ospite del programma “Casa Chi” usa parole molto dure nei confronti di Giulia Salemi, che in questo periodo è all’interno della casa del “GF Vip”. Sempre prendendo le difese dell’amica Elisabetta Gregoraci, che si è scontrata con Giulia Salemi per via della presunta vicinanza a Flavio Briatore durante una vacanza in Sardegna, Sonia Bruganelli ha commentato la storia: ”Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello: quindi di che cosa stiamo parlando?”. La Bruganelli si riferiva quando Giulia Salemi e di Dayane Mello, coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip 5, all’edizione del 2016 del Festival del ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 27 novembre 2020)ospite del programma “Casa Chi” usa parole moltonei confronti di, che in questo periodo è all’interno della casa del “GF Vip”. Sempre prendendo le difese dell’amica Elisabetta Gregoraci, che si è scontrata conper via della presunta vicinanza a Flavio Briatore durante una vacanza in Sardegna,ha commentato la storia: ”era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello: quindi di che cosa stiamo parlando?”. Lasi riferiva quandoe di Dayane Mello, coinquiline nella casa del Grande Fratello Vip 5, all’edizione del 2016 del Festival del ...

cl3notcle : @casiftangeles disse Sonia Bruganelli, la quale selezione e si occupa dei casting di Madre natura per Ciao Darwin - cl3notcle : disse Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, che si occupa dei casting per la Madre natura di Ciao Darwin, ma di che… - caroltrilly : @trash_italiano Sonia bruganelli ..altra mantenuta e diventata famosa per aver sposato uomo ricco e famoso ???? - ViloAngela : @delreysunshines @trash_italiano Purtroppo i luoghi comuni contro le donne sono sempre gli stessi e le donnette mis… - lalauralosa : RT @RAGAZZO_COMUNE: SONIA BRUGANELLI CON LA SUA AGENZIA, USA DONNE SEMINUDE NEI PROGRAMMI DI PAOLO BONOLIS E GIUDICA GIULIA SALEMI PER IL V… -