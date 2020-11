Rugby, Franco Smith: “Nella nostra formazione è sbagliato parlare di turnover” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’Autumn Nations Cup 2020 di Rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolge le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocano quattro partite a testa. I primi tre match delle Fiji, contro Francia, Italia e Scozia sono stati però cancellati. Alla vigilia del match tra Francia ed Italia, in programma allo Stade de France di Parigi domani, sabato 28 novembre, alle ore 21.10, e valido per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020, hanno parlato in conferenza stampa il CT dell’Italia Franco Smith ed il capitano Luca Bigi. Così il CT azzurro: “Affrontiamo un’ottima squadra che tra le proprie fila ha giocatori che militano nel TOP14. Sicuramente tutti hanno una gran voglia di scendere in campo e di ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) L’Autumn Nations Cup 2020 disostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolge le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocano quattro partite a testa. I primi tre match delle Fiji, contro Francia, Italia e Scozia sono stati però cancellati. Alla vigilia del match tra Francia ed Italia, in programma allo Stade de France di Parigi domani, sabato 28 novembre, alle ore 21.10, e valido per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020, hanno parlato in conferenza stampa il CT dell’Italiaed il capitano Luca Bigi. Così il CT azzurro: “Affrontiamo un’ottima squadra che tra le proprie fila ha giocatori che militano nel TOP14. Sicuramente tutti hanno una gran voglia di scendere in campo e di ...

