Lombardia: Fontana, 'già aperti 1.650 cantieri con nostro piano' (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Dopo il lancio del 'piano Lombardia' sono stati già aperti 1.650 cantieri nella regione, dei 3.100 previsti. Lo ha detto il presidente della Regione durante gli Stati Generali degli Ingegneri di Milano. I cantieri sono stati aperti con "i primi 400 milioni messi a disposizione dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche". Secondo Fontana, è "un grande successo, che deriva anche dal fatto che in questo caso per la realizzazione degli appalti sono state utilizzate quelle norme semplificate che sono oggetto della nostra modifica delle normative". Tutti i cantieri "sono un mezzo attraverso il quale vogliamo rilanciare l'economia, rilanciare il comparto dell'edilizia, uno dei comparti trainanti per ogni ripresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Dopo il lancio del '' sono stati già1.650nella regione, dei 3.100 previsti. Lo ha detto il presidente della Regione durante gli Stati Generali degli Ingegneri di Milano. Isono staticon "i primi 400 milioni messi a disposizione dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche". Secondo, è "un grande successo, che deriva anche dal fatto che in questo caso per la realizzazione degli appalti sono state utilizzate quelle norme semplificate che sono oggetto della nostra modifica delle normative". Tutti i"sono un mezzo attraverso il quale vogliamo rilanciare l'economia, rilanciare il comparto dell'edilizia, uno dei comparti trainanti per ogni ripresa ...

