Il gruppone unico di Salvini per Forza Italia è un atto ostile (Di venerdì 27 novembre 2020) "E' iniziata la guerra. Il messaggio che Salvini ha mandato va letto tra le righe: o si accetta la federazione o lo shopping di parlamentari continuerà". Tra i deputati azzurri il day after del voto sullo scostamento di bilancio ondeggia tra orgoglio e preoccupazione. Tanti leggono in filigrana l'idea del gruppone unico come minaccia più che proposta, obiettando che se passerà la legge proporzionale non converrà a nessuno. E sullo sfondo della consueta transumanza parlamentare di fine legislatura, si profila la partita vera: il Quirinale. Già oggi, mentre a Montecitorio il centrodestra faceva ostruzionismo compatto sulla riforma dei Decreti Sicurezza, il Capitano rilanciava sul "Corriere della Sera": "Avanti con i gruppi unici, federiamo 250 deputati e 150 senatori, uniti si vince, così saremo più forti".

