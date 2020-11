Grido di allarme della comunità cardiologica

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 27 novembre 2020) di Maria Elena Rovere, Primario di cardiologia Stiamo pagando le conseguenzepolitica sanitaria che ha attuato “l’aziendalizzazione”sanità, pensando di poter gestire la salute con le strategie dell’industria, nella fattispecie la produttività. Sono stati chiusi ospedali, bloccate per anni le assunzioni del personale sanitario, ridotti i posti letto. Poi è arrivato il covid, che ha messo in luce lo sfacelo generato da queste strategie scellerate, facendo pagare ai pazienti cardiopatici un prezzo decisamente alto.Durante la prima ondata la paura di recarsi in ospedale e la sottostima dei sintomi, con conseguente ritardo nell’accesso alle cure, hanno causato un incrementomortalità per infarto dal 3 all’11%, vanificando i benefici delle strategie di rivascolarizzazione precoce e di anni di campagne educazionali ...