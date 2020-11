Gazzetta: la Svezia vola a Milano per incontrare Ibra (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è dato sapere se Ibrahimovic e la nazionale svedese si ricongiungeranno davvero, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma quanto meno stanno gettando le basi per provarci sul serio. Ci sarebbe stato infatti ieri un incontro tra Ibra e il c.t. Andersson e il segretario della federcalcio svedese Sjöstrand, entrambi atterrati a Milano per incontrare l’attaccante. Esatto, la Svezia del calcio è andata da Z per guardarlo negli occhi e capire con lui se può iniziare un percorso di riavvicinamento. Un riavvicinamento che non sarà né semplice né rapido, dati gli screzi avvenuti tra le parti, ma che adesso appare possibile, stando anche alle parole di Andersson a Svenskfotboll «Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è dato sapere sehimovic e la nazionale svedese si ricongiungeranno davvero, scrive oggi ladello Sport, ma quanto meno stanno gettando le basi per provarci sul serio. Ci sarebbe stato infatti ieri un incontro trae il c.t. Andersson e il segretario della federcalcio svedese Sjöstrand, entrambi atterrati aperl’attaccante. Esatto, ladel calcio è andata da Z per guardarlo negli occhi e capire con lui se può iniziare un percorso di riavvicinamento. Un riavvicinamento che non sarà né semplice né rapido, dati gli screzi avvenuti tra le parti, ma che adesso appare possibile, stando anche alle parole di Andersson a Svenskfotboll «Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il ...

