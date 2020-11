Fabrizio Corona si sposa | chi è la futura moglie | affondo di Dagospia

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sorpresa e grandi novità per, che starebbe perrsi, le indiscrezioni sul nome dellae l’di: “dalla gn***a alla cozza”(fonte foto: Instagram, @real)Arrivano novità importanti in merito a Fabrizia, di cui si fa un gran parlare in questi giorni: diverse fonti parlando di un prossimo matrimonio di quest’ultimo e viene svelato anche il nome della sua. Una vera a propria sorpresa, quella che riguarda, che come detto starebbe perrsi. Secondo quanto riportato da ...