Covid, nuovo focolaio in una RSA: decine di contagiati (Di venerdì 27 novembre 2020) nuovo focolaio di Covid in una RSA dell’alessandrino: decine di contagiati tra gli ospiti e il personale di una struttura di accoglienza per anziani. L’epidemia di coronavirus in Italia sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 27 novembre 2020)diin una RSA dell’alessandrino:ditra gli ospiti e il personale di una struttura di accoglienza per anziani. L’epidemia di coronavirus in Italia sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

luigidimaio : Il voto di oggi sul nuovo scostamento di bilancio è un grande segnale di unità e lealtà istituzionale. Ci permette… - fanpage : Ultim'ora Nonostante l’emergenza Covid, una fila lunga 500 metri per l'apertura del nuovo Centro Commerciale - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - infoitsalute : Vaccino Covid Oxford, 'ecco perché nuovo studio in Usa' - sanitainsicilia : Nuovo piano anti Covid in Sicilia: più poteri ai commissari e 432 assunzioni -