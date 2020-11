Covid | l’epidemiologo della task force di Biden | “La prossima pandemia sarà peggiore Dobbiamo prepararci”

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Non posso dire con certezza che lapiù grave di questa, ma certamente prima o poi ne arriverà una”. A sostenerlo èamericano Michael T. Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) all’Università del Minnesota, appena nominato membrocontro il-19 del nuovo presidente Joe. Osterholm affronta l’argomento in un’intervista a Repubblica, in occasione dell’uscita dell’edizione italiana del suo libro “Il peggior nemico. Come vincere la battaglia contro malattie infettive ed epidemie”, scritto a quattro mani con Mark Olshaker e pubblicato da Aboca. Sulla, sostiene Osterholm, “abbiamo ...