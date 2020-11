Cosenza, arrestato un italiano per propaganda jihadista e tutorial per attentati (Di venerdì 27 novembre 2020) Un italiano è stato arrestato a Cosenza per propaganda jihadista e tutorial per attentati. Cosenza – Un italiano è stato arrestato a Cosenza per propaganda jihadista e tutorial per attentati. Come riportato dall’AdnKronos, il blitz è scatttato nelle prime ore di venerdì 27 novembre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era impegnato in un auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo nazionale e internazionale. italiano in manette per propaganda jihadista e tutorial per attentati Le indagini sull’uomo erano state ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Unè statoperper– Unè statoperper. Come riportato dall’AdnKronos, il blitz è scatttato nelle prime ore di venerdì 27 novembre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era impegnato in un auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo nazionale e internazionale.in manette perperLe indagini sull’uomo erano state ...

