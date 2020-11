Coronavirus, è boom di guariti in Campania: il bollettino di oggi (Di venerdì 27 novembre 2020) Campania. Sono 2.924 i positivi oggi nella regione Campania su oltre 22mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione. Purtroppo si registrano ancora decessi. Sono 63 le persone decedute negli ultimi giorni. Un dato che fa ben sperare, invece, è il boom dei guariti. Sono 2.263 le persone che hanno sconfitto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 novembre 2020). Sono 2.924 i positivinella regionesu oltre 22mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione. Purtroppo si registrano ancora decessi. Sono 63 le persone decedute negli ultimi giorni. Un dato che fa ben sperare, invece, è ildei. Sono 2.263 le persone che hanno sconfitto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Continuano ad aumentare i contagiati in Puglia a causa del Sars-CoV-2, la provincia quella più colpita è quella di Bari con 675 nuove infezioni registrate, 345 casi nel foggiano. Il presidente della R ...

