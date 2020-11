Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 e non solo impressionano in video a 8K e modalità Ultra (Di venerdì 27 novembre 2020) Con il lancio della GPU NVIDIA GeForce RTX3090, il gioco in 8K utilizzando la modalità Ultra è finalmente una realtà. Ora ovviamente questa GPU non può fornire 60fps in 8K e dettagli Ultra. Tuttavia, può offrire almeno 30 fps costanti, anche su alcuni giochi molto impegnativi. Il primo tra questi esempi è Assassin's Creed Valhalla, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft. Il gioco può funzionare con più di 30 fps in 8K/Ultra e Low Anti-Aliasing su RTX 3090. Red Dead Redemption 2 può funzionare con più di 30 fps in 8K e impostazioni medie su una RTX 3090. Tuttavia, se si mettono due RTX 3090 in SLI, si può ottenere più di 40 fps in 8K e con impostazioni Ultra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) Con il lancio della GPU NVIDIA GeForce RTX3090, il gioco in 8K utilizzando laè finalmente una realtà. Ora ovviamente questa GPU non può fornire 60fps in 8K e dettagli. Tuttavia, può offrire almeno 30 fps costanti, anche su alcuni giochi molto impegnativi. Il primo tra questi esempi è's, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft. Il gioco può funzionare con più di 30 fps in 8K/e Low Anti-Aliasing su RTX 3090. Red2 può funzionare con più di 30 fps in 8K e impostazioni medie su una RTX 3090. Tuttavia, se si mettono due RTX 3090 in SLI, si può ottenere più di 40 fps in 8K e con impostazioni. Leggi altro...

