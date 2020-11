Ambra Angiolini svela qual era la sua "ossessione da bulimica" (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini parla della sua bulimia e in particolare di quella che era la sua ossessione durante la malattia, ma anche del suo personaggio ne Il silenzio sull'acqua 2. In questi giorni nelle librerie è uscito InFame, il libro in cui Ambra Angiolini racconta la sua lotta contro la bulimia. Nella stessa intervista Ambra ha raccontato che durante quei giorni uno dei suoi programmi preferiti era La prova del cuoco che lei stessa definisce: "l'ossessione della mia bulimia" aggiungendo "Era come mettere Il tempo delle mele a una festa a 16 anni, era la colonna sonora versione horror delle mie giornate. Adesso seguo i programmi di cucina con serenità". "Il motivo per cui ho raccontato la mia storia? Io sono fatta così" prosegue Ambra "ci metto sempre la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020)parla della sua bulimia e in particolare di quella che era la suadurante la malattia, ma anche del suo personaggio ne Il silenzio sull'acqua 2. In questi giorni nelle librerie è uscito InFame, il libro in cuiracconta la sua lotta contro la bulimia. Nella stessa intervistaha raccontato che durante quei giorni uno dei suoi programmi preferiti era La prova del cuoco che lei stessa definisce: "l'della mia bulimia" aggiungendo "Era come mettere Il tempo delle mele a una festa a 16 anni, era la colonna sonora versione horror delle mie giornate. Adesso seguo i programmi di cucina con serenità". "Il motivo per cui ho raccontato la mia storia? Io sono fatta così" prosegue"ci metto sempre la ...

mattino5 : Questa sera su #Canale5 al via la seconda stagione del #SilenzioDellAcqua: ospite a #Mattino5 Ambra Angiolini ci ri… - _Valealizzi_ : RT @______Angelica_: Ma volete fare un riassunto che c’ho che è successo nella prima stagione non se lo ricorda manco Ambra Angiolini #ils… - lady_martine : RT @MediasetPlay: C'è stato un omicidio, anzi per la verità un duplice omicidio... ???????? Ambra Angiolini e @giorgiopasotti vi aspettano qu… - sofia23569 : Oh senti non mi insultare Ambra Angiolini #ilsilenziodellacqua - licia38611954 : ma tra ambra angiolini e lui c’è qualcosa o sono amici? #ilsilenziodellacqua2 -