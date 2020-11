Al via la riforma dimezzata di Spadafora. Meno poltrone e contratti fissi per gli sportivi (Di venerdì 27 novembre 2020) Due anni di dibattito e alla fine la riforma dello sport, firmata Spadafora, ha visto la luce. Perdendo il suo pezzo più importante, ovvero il decreto numero 1 che conteneva le indicazioni su governance, organici e gestione della cassa, ma portando avanti gli altri vagoni di un treno che ora dovrà superare le fermate del Consiglio di Stato, del confronto con le Regione e del vaglio delle commissioni parlamentari prima di approdare definitivamente allo status di legge. Un percorso per nulla scontato, visto il tono degli scontri che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, ma che segna comunque una fase di avanzamento del documento che deve (dovrebbe) ammodernare il mondo dello sport che il Covid ha dimostrato esposto come e più di altri ai venti della crisi. Spadafora rivendica il lavoro fatto ("Non è una riformina" ha detto ... Leggi su panorama (Di venerdì 27 novembre 2020) Due anni di dibattito e alla fine ladello sport, firmata, ha visto la luce. Perdendo il suo pezzo più importante, ovvero il decreto numero 1 che conteneva le indicazioni su governance, organici e gestione della cassa, ma portando avanti gli altri vagoni di un treno che ora dovrà superare le fermate del Consiglio di Stato, del confronto con le Regione e del vaglio delle commissioni parlamentari prima di approdare definitivamente allo status di legge. Un percorso per nulla scontato, visto il tono degli scontri che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, ma che segna comunque una fase di avanzamento del documento che deve (dovrebbe) ammodernare il mondo dello sport che il Covid ha dimostrato esposto come e più di altri ai venti della crisi.rivendica il lavoro fatto ("Non è una riformina" ha detto ...

thewaterflea : RT @Black300Joe: Mentre in TV dicono che la maggioranza darà il via libera alla riforma del trattato MES - Black300Joe : Mentre in TV dicono che la maggioranza darà il via libera alla riforma del trattato MES - avimmaisacap : Spieghiamolo ai fanatici del @pdnetwork cos'è il MES e in cosa consiste la sua riforma di cui si sta discutendo ---… - MannarinoConsul : Riforma Fiscale Svizzera: da Paradiso Fiscale ad Eden dell’Innovazione - DanteMannarino : Riforma Fiscale Svizzera: da Paradiso Fiscale ad Eden dell’Innovazione -