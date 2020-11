TSMC: chip da 3 nanometri in massa già da metà 2022 (Di giovedì 26 novembre 2020) La taiwanese TSMC ha annunciato che comincerà la produzione in massa di chip con processo produttivo a 3 nanometri già dalla seconda metà del 2022 Ottime notizie dal produttore TSMC, che afferma di poter cominciare la produzione in massa di chip con processo produttivo a 3 nanometri già dalla seconda metà del 2022. Secondo l’azienda si potrà arrivare a ben 250 milioni di transistor per millimetro quadro, con una densità quindi pari ad almeno 2,5 volte quella degli attuali 10 nanometri di Intel. TSMC: i possibili benefici del processo produttivo a 3 nanometri TSMC produce al momento chip utilizzati ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 26 novembre 2020) La taiwaneseha annunciato che comincerà la produzione indicon processo produttivo a 3già dalla secondadelOttime notizie dal produttore, che afferma di poter cominciare la produzione indicon processo produttivo a 3già dalla secondadel. Secondo l’azienda si potrà arrivare a ben 250 milioni di transistor per millimetro quadro, con una densità quindi pari ad almeno 2,5 volte quella degli attuali 10di Intel.: i possibili benefici del processo produttivo a 3produce al momentoutilizzati ...

