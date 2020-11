Simeone su Maradona: «Un mito ci ha lasciati… Non può essere» – VIDEO (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Simeone ha ricordato Diego Armando Maradona Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha ricordato Diego Armando Maradona nel post partita del match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. «È dura quando ti chiamano al telefono e ti dicono che Diego è morto. Un mito ci ha lasciato, un argentino che ci ha trasmesso tutta la sua voglia di ribellione e di lottare, nel bene e nel male, ma sempre per migliorarsi. Ha incoraggiato noi giovani. Perché noi siamo cresciuti con lui, io ne ho 50, Diego ne aveva 60. Quindi il nostro modo di vedere il calcio si basava su di lui». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Diegoha ricordato Diego ArmandoDiego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid, ha ricordato Diego Armandonel post partita del match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. «È dura quando ti chiamano al telefono e ti dicono che Diego è morto. Unci ha lasciato, un argentino che ci ha trasmesso tutta la sua voglia di ribellione e di lottare, nel bene e nel male, ma sempre per migliorarsi. Ha incoraggiato noi giovani. Perché noi siamo cresciuti con lui, io ne ho 50, Diego ne aveva 60. Quindi il nostro modo di vedere il calcio si basava su di lui». Leggi su Calcionews24.com

LALAZIOMIA : SOCIAL | Diego Pablo Simeone saluta Maradona: “Sarai per sempre il migliore del mondo” | FOTO… - laziopress : SOCIAL | Diego Pablo Simeone saluta Maradona: “Sarai per sempre il migliore del mondo” | FOTO - Mediagol : #Video MARADONA, la morte del Pibe de Oro e la reazione di Simeone: 'Non può essere' - infoitsport : Nino Simeone: 'Maradona, la sua morte scuote Napoli. Ho inoltrato due richieste a De Magistris' - indianaazar_ : RT @napolista: Il Consiglio Comunale a De Magistris: 'Chiediamo una giornata di lutto e lo stadio intitolato a Maradona' Il presidente Sime… -