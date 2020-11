Rapina di ovuli, ginecologo Antinori condannato a più di 6 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) Rapina di ovuli, è stato condannato a più di sei anni il ginecologo Severino Antinori. Riduzione della pena, dunque, rispetto a quanto richiesto in Appello per il medico. Quasi sette anni di carcere: è questa il verdetto per Severino Antinori, ginecologo accusato per Rapina di ovociti e lesioni aggravate. La condanna, precisamente, sentenzia 6 anni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020)di, è statoa più di seiilSeverino. Riduzione della pena, dunque, rispetto a quanto richiesto in Appello per il medico. Quasi settedi carcere: è questa il verdetto per Severinoaccusato perdi ovociti e lesioni aggravate. La condanna, precisamente, sentenzia 6L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Severino Antinori, la Cassazione ha confermato la condanna per la “rapina di ovuli”: 6 anni e mezzo al ginecologo - Agenzia_Ansa : La #Cassazione condanna a 6 anni e 6 mesi il ginecolo Severino #Antinori, per la 'rapina degli ovuli ' a un'infermi… - VivienneGiuss : @SkyTG24 mi sa che si è trattato di un furto di ovuli più che di una rapina ?? - plebs95747634 : Severino #Antinori è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere in Cassazione per la 'rapina' di ovuli a una… - NICOVENDOME55 : Cassazione, Antinori condannato a 6 anni e mezzo per rapina ovuli - Cronaca - ANSA -