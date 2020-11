Napoli | Gattuso | «Dette cose non vere Io terrone dentro | qui a mio agio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Gennarocommenta le voci in settimana che hanno parlato di uno scontro con i calciatori. Ecco le parole del tecnico delspazza via le voci sulle polemiche con la squadra e rivela il suo amore perai microfoni di Sky Sport. IL– «Sono statetantenon, non litigo coi giocatori. Ai ragazzi rompo le scatole, si possono perdere le gare. Abbiamo fatto 11 partite, con 8 vittorie e 3 sconfitte. Se qualcuno pensa che siamo il Barcellona o i Galacticos va bene: noi possiamo perdere, ma dobbiamo aiutarci e non mandarci a quel paese. Abbiamo potenziale enorme: ci stanno gli errori ma dobbiamo dare la sensazione di crederci, di incitare i compagni».– «E’ una città particolare. Mi sembra ...