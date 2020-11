Napoli | Cardarelli e Federico II in difficoltà | “Serve più personale specializzato”

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il Coronavirus sta mettendo in ginocchia l’Italia. Tra regioni gialle, arancioni e rosse, la situazione sembra stia avvicinandosi al limite, soprattutto in alcune zone dove l’allerta è massima. Tra queste ultimi vi è ad esempio il territorio campano. In Campania infatti, specialmente in quel di, si stanno verificando parecchi problemi sanitari. Nelle ultime ore L'articolo