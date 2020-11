Morla (avvocato Maradona): «Ambulanza in ritardo, è stata un’idiozia criminale» (Di giovedì 26 novembre 2020) Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, ha emesso un comunicato dove denuncia il ritardo dei soccorsi per il Pibe de Oro Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, ha emesso un comunicato dove denuncia il ritardo dei soccorsi per il Pibe de Oro. «Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona e la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’Ambulanza ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Matiasdi Diego Armando, ha emesso un comunicato dove denuncia ildei soccorsi per il Pibe de Oro Matiasdi Diego Armando, ha emesso un comunicato dove denuncia ildei soccorsi per il Pibe de Oro. «Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la dipartita del mio amico, che ho onorato con la mia lealtà e il mio sostegno fino all’ultimo dei suoi giorni. L’ho salutato di persona e la veglia dovrebbe essere un momento intimo e familiare. Quanto al rapporto della Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore il mio amico non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario dedito a questi fini. L’ha ...

sportli26181512 : Maradona, il comunicato shock dell'avvocato: Matias Morla critica il ritardo dell'ambulanza e delle cure mediche ne… - Gazzettino : «Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari». L'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia cri… - zazoomblog : Morte Maradona la rivelazione shock dell’avvocato Morla: “Ambulanza in ritardo idiozia criminale” - #Morte… - Raquel_Canarias : RT @DiMarzio: Il saluto e le accuse al ritardo nei soccorsi di #Morla, avvocato di #Maradona - ilmessaggeroit : «Maradona lasciato solo per 12 ore dai sanitari». L'avvocato Morla: l'ambulanza in ritardo di mezz'ora, idiozia cri… -