Maradona poteva aspettare prima di diventare leggenda, perché da mito stava tornando uomo (Di giovedì 26 novembre 2020) Le leggende non muoiono mai, ma solo in poesia. Gli uomini invece rinascono nella prosa di un quotidiano dove tutti affrontiamo il dribbling più difficile: quello alle storture della vita. Le leggende come Maradona non muoiono mai. Gli uomini come Diego rinascono su Notizie.it.

