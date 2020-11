Lotta allo sciacallaggio, De Luca: “Numeri al lotto sui medici a Napoli” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue la Lotta allo sciacallaggio mediatico da parte di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, attraverso un post pubblicato su facebook, ha annunciato una nuova battaglia. “I numeri al lotto fatti circolare in questi giorni da irresponsabili raccontano di migliaia di medici inviati a Napoli. Come certificato dagli uffici regionali, contiamo a oggi solo 10 anestesisti e qualche decina di medici non specializzati. Non ci sono parole. Proseguiremo ancora nei prossimi giorni con l’operazione verità, contro ogni forma di sciacallaggio nei confronti di una realtà sanitaria che ha dato prova straordinaria di dedizione e professionalità. E’ sconcertante che vi sia chi parla e diffama senza fare la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prosegue lamediatico da parte di Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania, attraverso un post pubblicato su facebook, ha annunciato una nuova battaglia. “I numeri alfatti circolare in questi giorni da irresponsabili raccontano di migliaia diinviati a Napoli. Come certificato dagli uffici regionali, contiamo a oggi solo 10 anestesisti e qualche decina dinon specializzati. Non ci sono parole. Proseguiremo ancora nei prossimi giorni con l’operazione verità, contro ogni forma dinei confronti di una realtà sanitaria che ha dato prova straordinaria di dedizione e professionalità. E’ sconcertante che vi sia chi parla e diffama senza fare la ...

Napoli – Prosegue la lotta allo sciacallaggio mediatico da parte di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, attraverso un post pubblicato su facebook, ha annunciato una nuova battaglia ...

