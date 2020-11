Istituto di Foggia ricerca docenti A027 per supplenza

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'IIS "Dante Alighieri" di Cerignola comunica che, si è venuta a creare la necessità di reperire un docente per la classe di concorsoMatematica e Fisica per unafino al 31 agosto 2021 ripartita come segue: 11 ore c/o ITET “Dante Alighieri” di Cerignola (FG) + n. 9 ore c/o II.SS. “Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia (BT). L'articolo .