In Campania è stato raggiunto il picco dei contagi (Di giovedì 26 novembre 2020) Coronavirus, il punto della situazione a Caposele 25 novembre 2020 Coronavirus, il punto della situazione a Taurano 25 novembre 2020 L'andamento dei contagi sembra essersi stabilizzato. In Italia come ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 26 novembre 2020) Coronavirus, il punto della situazione a Caposele 25 novembre 2020 Coronavirus, il punto della situazione a Taurano 25 novembre 2020 L'andamento deisembra essersi stabilizzato. In Italia come ...

luigidimaio : Un anno dalla morte di Franco Ortolani. Prima come professore universitario, poi in Parlamento, ricordiamo ancora l… - febo287 : RT @massimo4951: Campania Avellino Questo cucciolone è stato abbandonato presso un condominio Ma prima che venisse accalappiati una signora… - DMicol78 : RT @massimo4951: Campania Avellino Questo cucciolone è stato abbandonato presso un condominio Ma prima che venisse accalappiati una signora… - coccinella53 : RT @massimo4951: Campania Avellino Questo cucciolone è stato abbandonato presso un condominio Ma prima che venisse accalappiati una signora… - clamyrcor : RT @TgrRai: #Napoli, falsi sms e telefonate ai clienti delle banche per svuotare i loro conti: 4 denunce e 50 indagati. Dopo la truffa anch… -