Detto Fatto sospeso dalla Rai, ma al mattino vanno in onda le repliche - (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Galici Il curioso caso di Detto Fatto: sospeso per un tutorial considerato sessista, ma al mattino continuano ad andare in onda le repliche A Viale Mazzini è scoppiato il caso Detto Fatto. Il programma di Bianca Guaccero, in onda nel primo pomeriggio su Rai2, è stato messo alla gogna per un tutorial che spiegava come fare la spesa in modo sexy. Il Fatto è accaduto nella giornata di martedì 24 novembre ma la bomba è esplosa solo ieri, nel giorno della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, scatenando un'onda lunga di polemiche e di commenti indignati. Dall'ambito televisivo, la polemica si è addirittura spostata in ambito politico, con le esternazioni indignate ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesca Galici Il curioso caso diper un tutorial considerato sessista, ma alcontinuano ad andare inleA Viale Mazzini è scoppiato il caso. Il programma di Bianca Guaccero, innel primo pomeriggio su Rai2, è stato messo alla gogna per un tutorial che spiegava come fare la spesa in modo sexy. Ilè accaduto nella giornata di martedì 24 novembre ma la bomba è esplosa solo ieri, nel giorno della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, scatenando un'lunga di polemiche e di commenti indignati. Dall'ambito televisivo, la polemica si è addirittura spostata in ambito politico, con le esternazioni indignate ...

