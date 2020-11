Attenzione alla finta app Immuni nel Google Play Store fake, come evitarla (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è da stare molto attenti per la finta app Immuni che sembra trovarsi sul Google Play Store ma che in realtà non ha niente a che fare proprio con la piattaforma di Mountain View. Siamo al cospetto piuttosto di un malware dal quale molti dovrebbero stare decisamente alla larga. Gli esperti di D3Lab hanno messo in guardia gli italiani dal possibile pericolo. In effetti, anche nel cinguettio riportato in questo articolo, viene dimostrato come la finta app Immuni sia particolarmente subdola e pericolosa. Il motivo è presto detto. Siamo di fronte ad un clone praticamente perfetto dello strumento di tracciamento contro la diffusione dei contagi da Covid-19. Tra l’altro, anche il finto Play Store è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è da stare molto attenti per laappche sembra trovarsi sulma che in realtà non ha niente a che fare proprio con la piattaforma di Mountain View. Siamo al cospetto piuttosto di un malware dal quale molti dovrebbero stare decisamentelarga. Gli esperti di D3Lab hanno messo in guardia gli italiani dal possibile pericolo. In effetti, anche nel cinguettio riportato in questo articolo, viene dimostratolaappsia particolarmente subdola e pericolosa. Il motivo è presto detto. Siamo di fronte ad un clone praticamente perfetto dello strumento di tracciamento contro la diffusione dei contagi da Covid-19. Tra l’altro, anche il fintoè ...

GiannaNannini : Manteniamo alta l’attenzione sulla violenza nei confronti della donna, scardinando il motivo che sta alla base di q… - mina_parco : RT @carlina2465: Ma cosa cavolo dici @LauraPausini ? E' giustissimo onorare un campione mondiale che e' mancato IERI (quando lo vuoi onorar… - HelpConsumatori : #BlackFriday #online, @ECCItaly : attenzione alla sostenibilità e alle truffe - allegra134 : RT @AliaServizi: #Firenzecittacircolare : attiva da lunedì anche la postazione interrata in P.zza Dei Mozzi nel @comunefi . Come per P.zza… - miriamissima1 : RT @GiannaNannini: Manteniamo alta l’attenzione sulla violenza nei confronti della donna, scardinando il motivo che sta alla base di questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione alla Attenzione alla testa: Artemisia Gentileschi e il suo tempo We Wealth Torino, Conti: "Adesso testa alla Sampdoria"

Oggi uno ha esordito e siamo molto contenti per ui. Non è detto che non tocchi anche agli altri. Adesso testa alla Sampdoria: sarà importante riprodurre la stessa attenzione, la stessa applicazione e ...

Fondi per gli enti in difficoltà: risorse anche a Petina

“L’importante sostegno economico che la Legge di Bilancio destina ai Comuni del salernitano in deficit strutturale è il segno di una grande attenzione politica verso le comunità locali" ...

Oggi uno ha esordito e siamo molto contenti per ui. Non è detto che non tocchi anche agli altri. Adesso testa alla Sampdoria: sarà importante riprodurre la stessa attenzione, la stessa applicazione e ...“L’importante sostegno economico che la Legge di Bilancio destina ai Comuni del salernitano in deficit strutturale è il segno di una grande attenzione politica verso le comunità locali" ...