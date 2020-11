Appuntamenti e scadenze del 26 novembre 2020

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Giovedì 26/11/: Banca d’Italia – Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetariaBorsa: Stati Uniti – Borsa di New York chiusa per festivitàTitoli di Stato: Tesoro – Asta BOTAziende:Clabo – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cosa succedera' quando non si potra' piu' prorogare? (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 nov - In merito a sospensioni e rinvii delle scadenze fiscali "sono scelte che non spettano all'Agenzia d ...Dichiarazioni 2020, in scadenza la presentazione del modello Redditi: termini, modalità e novità di quest'anno, in attesa di un possibile slittamento.